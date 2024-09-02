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"التربية": دوام يومي سبت 21 و 28 أيلول للمدارس إجباري

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 02-09-2024 02:21 م

الوكيل الإخباري-   أوضح كتاب وزارة التربية والتعليم الذي أعلن عن عطلة الانتخابات أنه سيتم تعويض الدوام يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بيومي السبت 21، و28 أيلول/سبتمبر الجاري.

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وأكدت التربية لـ"الوكيل الاخباري" ان دوام يومي السبت سيكون إجباريا ومحسوبا من الغياب والحضور في سجل الطالب.

 

وأعلنت الحكومة في وقت سابق ان يوم 10 أيلول الجاري وهو يوم الانتخابات يوم عطلة رسمي.

 
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