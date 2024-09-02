"التربية": دوام يومي سبت 21 و 28 أيلول للمدارس إجباري

الوكيل الإخباري- أوضح كتاب وزارة التربية والتعليم الذي أعلن عن عطلة الانتخابات أنه سيتم تعويض الدوام يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بيومي السبت 21، و28 أيلول/سبتمبر الجاري.

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وأكدت التربية لـ"الوكيل الاخباري" ان دوام يومي السبت سيكون إجباريا ومحسوبا من الغياب والحضور في سجل الطالب.