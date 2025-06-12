الخميس 2025-06-12 06:31 م
 

"التربية": لواء الجامعة أول مديرية تخلو من المباني المدرسية المستأجرة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 12-06-2025 05:50 م

الوكيل الإخباري-   قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إنه جرى إخلاء مدرسة أبو مرهف الأساسية التي تعتبر أخر مدرسة مستأجرة في لواء الجامعة، وتأمين طلبة المنطقة بمدرسة بديلة؛ وبذلك تصبح مديرية تربية لواء الجامعة أول مديرية على مستوى المملكة تخلو من المباني المدرسية المستأجرة.

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جاء ذلك خلال تفقدها اليوم الخميس عددا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، أكدت خلالها جاهزية قاعات الثانوية العامة في اللواء من حيث البنية التحتية والتجهيزات المناسبة.
وتفقدت الشخاترة مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات، واطلعت على أعمال الصيانة الضرورية وجاهزيتها قبيل بدء امتحانات الثانوية العامة المقبلة.


كما بحثت خلال جولتها في منطقة شفا بدران، إمكانية استثمار الأراضي والمنشآت المملوكة لوزارة التربية والتعليم وآليات تخفيف اكتظاظ الطلبة في مدارس المنطقة من خلال إضافات صفية أو إنشاء مدارس جديدة.

 
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