"التربية": لواء الجامعة أول مديرية تخلو من المباني المدرسية المستأجرة

جاء ذلك خلال تفقدها اليوم الخميس عددا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، أكدت خلالها جاهزية قاعات الثانوية العامة في اللواء من حيث البنية التحتية والتجهيزات المناسبة.
وتفقدت الشخاترة مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات، واطلعت على أعمال الصيانة الضرورية وجاهزيتها قبيل بدء امتحانات الثانوية العامة المقبلة.
كما بحثت خلال جولتها في منطقة شفا بدران، إمكانية استثمار الأراضي والمنشآت المملوكة لوزارة التربية والتعليم وآليات تخفيف اكتظاظ الطلبة في مدارس المنطقة من خلال إضافات صفية أو إنشاء مدارس جديدة.
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