التربية مستمرة بتفويض مدراء التربية والتعليم بشأن دوام المدارس بالتنسيق مع الحكام الإداريين

الوكيل الإخباري- قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات، إن الوزارة مستمرة بتفويض مدراء التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة باتخاذ القرار المناسب بشأن دوام المدارس خلال الحالة الجوية التي تشهدها المملكة، بالتنسيق مع الحكام الإداريين.

اضافة اعلان



وأضاف الحياصات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذا القرار هو استمرار لنهج تسير عليه الوزارة منذ سنوات سابقة، ويأتي للحفاظ على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس.