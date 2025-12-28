التربية مستمرة بتفويض مدراء التربية والتعليم بشأن دوام المدارس بالتنسيق مع الحكام الإداريين

وأضاف الحياصات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذا القرار هو استمرار لنهج تسير عليه الوزارة منذ سنوات سابقة، ويأتي للحفاظ على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس.
وبين أن الوزارة اتخذت في وقت سابق جميع الاستعدادات والجاهزية لاستقبال فصل الشتاء بما يضمن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير البيئة المدرسية الآمنة ومتطلبات السلامة العامة وإجراء الصيانة اللازمة.
