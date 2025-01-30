التربية: نسبة النجاح في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي بالامتحان التكميلي 56.7%

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة، "الامتحان التكميلي" لعام 2024.

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وبلغت نسبة النجاح في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي بالامتحان التكميلي نحو 56.7%، ونسبة النجاح في المسار الثانوي الشامل المهني في الامتحان التكميلي 64.9%.