التربية والتعليم تطلق برنامج بصمة الوطني بالتعاون مع المستقلة للانتخاب

ويناقش البرنامج عددا من القضايا والقيم والمحاور المهمة المتعلقة بالعلم الأردني والهوية الوطنية والانتماء، والمواطنة والحقوق والواجبات وسيادة القانون، والحوار والوعي في الحياة السياسية، من خلال تمارين وتطبيقات عملية وبمساعدة العاملين مع برنامج الهيئة .
كما ويستهدف البرنامج طلبة الصفّين الثامن والتاسع، بسنّ 14–16 عاماً، تحت إشراف منسقي الهيئة، حيث يتم تنفيذ النشاطات داخل غرفة الصفّ، دون اعتمادٍ على أيّ أجهزة أو عروضٍ إلكترونيّ.
ومن الجدير ذكره أن برنامج " أنا أشارك " هو أحد المشاريع الوطنية للهيئة المستقلة للانتخاب الذي يُعنى ببناء قدرات الشباب بشكل متكامل، من خلال تطوير مهارات الحوار والتواصل، والتفكير النقدي، وفهم قضايا المجتمع، وتعزيز المشاركة الواعية في الحياة العامة، ولا يقتصر البرنامج على الجانب السياسي فقط، بل يتناول مجموعة من المحاور المرتبطة ببناء شخصية الطالب القادر على التعبير، والتحليل، واتخاذ القرار، والتفاعل الإيجابي مع محيطه.
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