الأربعاء 2026-08-05 06:45 م

التربية والتعليم تطلق برنامج بصمة الوطني بالتعاون مع المستقلة للانتخاب

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من المصدر
 
الأربعاء، 05-08-2026 04:16 م

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع  الهيئة المستقلة للانتخاب البرنامج الوطني " بصمة " للتربية الوطنية في (86) مدرسة صيفية موزعة على جميع محافظات المملكة، ليصل الى قرابة (8600) طالب وطالبة على مدار يوميين  تدريبيين مبنية على الحوار والنشاط والتفاعل داخل الغرف الصفية.

ويناقش البرنامج عددا من القضايا والقيم والمحاور المهمة المتعلقة بالعلم الأردني والهوية الوطنية والانتماء، والمواطنة والحقوق والواجبات وسيادة القانون، والحوار والوعي في الحياة السياسية، من خلال تمارين وتطبيقات عملية وبمساعدة العاملين مع برنامج الهيئة .

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كما ويستهدف البرنامج طلبة الصفّين الثامن والتاسع، بسنّ 14–16 عاماً، تحت إشراف منسقي الهيئة، حيث يتم تنفيذ النشاطات داخل غرفة الصفّ، دون اعتمادٍ على أيّ أجهزة أو عروضٍ إلكترونيّ.


ومن الجدير ذكره  أن برنامج " أنا أشارك "  هو أحد المشاريع الوطنية للهيئة المستقلة للانتخاب الذي يُعنى ببناء قدرات الشباب بشكل متكامل، من خلال تطوير مهارات الحوار والتواصل، والتفكير النقدي، وفهم قضايا المجتمع، وتعزيز المشاركة الواعية في الحياة العامة، ولا يقتصر البرنامج على الجانب السياسي فقط، بل يتناول مجموعة من المحاور المرتبطة ببناء شخصية الطالب القادر على التعبير، والتحليل، واتخاذ القرار، والتفاعل الإيجابي مع محيطه.

 
 


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