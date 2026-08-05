التربية والتعليم تطلق برنامج بصمة الوطني بالتعاون مع المستقلة للانتخاب

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب البرنامج الوطني " بصمة " للتربية الوطنية في (86) مدرسة صيفية موزعة على جميع محافظات المملكة، ليصل الى قرابة (8600) طالب وطالبة على مدار يوميين تدريبيين مبنية على الحوار والنشاط والتفاعل داخل الغرف الصفية.



ويناقش البرنامج عددا من القضايا والقيم والمحاور المهمة المتعلقة بالعلم الأردني والهوية الوطنية والانتماء، والمواطنة والحقوق والواجبات وسيادة القانون، والحوار والوعي في الحياة السياسية، من خلال تمارين وتطبيقات عملية وبمساعدة العاملين مع برنامج الهيئة .

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كما ويستهدف البرنامج طلبة الصفّين الثامن والتاسع، بسنّ 14–16 عاماً، تحت إشراف منسقي الهيئة، حيث يتم تنفيذ النشاطات داخل غرفة الصفّ، دون اعتمادٍ على أيّ أجهزة أو عروضٍ إلكترونيّ.