"التربية" وجائزة الحسن للشباب تبحثان العلاقة التشاركية

وأكد مدير الجائزة، أيمن المفلح، خلال لقاء مع مسؤولين تربويين، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع الوزارة والجائزة، مبينا أن الجائزة تسعى إلى المشاركة الكبيرة لمديريات التربية في منافساتها.
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