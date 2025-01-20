"التربية" وجائزة الحسن للشباب تبحثان العلاقة التشاركية

الوكيل الإخباري- بحثت وزارة التربية والتعليم مع جائزة الحسن للشباب، اليوم الاثنين، التعاون الثنائي والعلاقة التشاركية، بهدف تنمية مهارات وقدرات الشباب وتعزيز معاني الإنماء والانتماء والمواطنة الفاعلة.

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