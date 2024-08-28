"التربية" وجمعية جائزة الملكة رانيا تعقدان اجتماع لجنة المأسسة السنوي

وبحسب بيان للوزارة، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اعتزاز الوزارة بالشراكة القائمة مع جمعية الجائزة، وجهودها المستمرة في تعميق ثقافة التميز في النظام التعليمي.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عز الدين كتخدا، عن شكره للوزارة على ما تقدمه من دعم لجمعية الجائزة؛ باعتبارها شريكا استراتيجيا، مثنيا على الجهود الحثيثة التي تبذلها في استثمار الفرص من أجل تعميق ونشر ثقافة التميز التربوي لإحداث الأثر الإيجابي في الميدان التربوي.
بدورها، عرضت المدير التنفيذي لجمعية الجائزة لبنى طوقان، إنجازات برنامج المأسسة خلال العام 2023، ومستجدات برامج جمعية الجائزة لدورة (2024 / 2025) ومنها إطلاق الجائزة التقديرية (المدرسة الداعمة للتميز) بدورتها الأولى.
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