"التربية" وجمعية جائزة الملكة رانيا تعقدان اجتماع لجنة المأسسة السنوي

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة التربية والتعليم، وجمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة المأسسة السنوي، لعرض أبرز إنجازات برنامج المأسسة للعام الدراسي 2023 / 2024، وإطلاق الخطة الإجرائية للبرنامج للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اعتزاز الوزارة بالشراكة القائمة مع جمعية الجائزة، وجهودها المستمرة في تعميق ثقافة التميز في النظام التعليمي.



من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عز الدين كتخدا، عن شكره للوزارة على ما تقدمه من دعم لجمعية الجائزة؛ باعتبارها شريكا استراتيجيا، مثنيا على الجهود الحثيثة التي تبذلها في استثمار الفرص من أجل تعميق ونشر ثقافة التميز التربوي لإحداث الأثر الإيجابي في الميدان التربوي.