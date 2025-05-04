"التربية" وسفيرة النرويج يبحثان تطوير التعاون في المجال التعليمي

وأكد محافظة خلال اللقاء أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التعاون والتنسيق بينهما، مشيرا إلى العديد من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة في مختلف جوانب العملية التربوية.
وبين أن الأردن تستقبل في مدارسها نحو (250000) طالب من أكثر من (85) جنسية، وتلتزم بتوفير تعليم ذي جودة عالية لجميع الأطفال على أراضيها رغم العبء الكبير على النظام التعليمي والضغوط المستمرة التي تواجهها المملكة وأعباء اللجوء من الأقطار العربية الشقيقة.
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