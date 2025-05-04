"التربية" وسفيرة النرويج يبحثان تطوير التعاون في المجال التعليمي

الوكيل الإخباري- بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال استقباله سفيرة مملكة النرويج في عمان منى يوول في مكتبه اليوم الأحد علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات خاصة التعليمية منها.

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وأكد محافظة خلال اللقاء أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التعاون والتنسيق بينهما، مشيرا إلى العديد من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة في مختلف جوانب العملية التربوية.