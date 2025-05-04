الأحد 2025-05-04 02:06 م
 

"التربية" وسفيرة النرويج يبحثان تطوير التعاون في المجال التعليمي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 04-05-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري-    بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال استقباله سفيرة مملكة النرويج في عمان منى يوول في مكتبه اليوم الأحد علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات خاصة التعليمية منها.

اضافة اعلان


وأكد محافظة خلال اللقاء أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التعاون والتنسيق بينهما، مشيرا إلى العديد من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة في مختلف جوانب العملية التربوية.


وبين أن الأردن تستقبل في مدارسها نحو (250000) طالب من أكثر من (85) جنسية، وتلتزم بتوفير تعليم ذي جودة عالية لجميع الأطفال على أراضيها رغم العبء الكبير على النظام التعليمي والضغوط المستمرة التي تواجهها المملكة وأعباء اللجوء من الأقطار العربية الشقيقة.

 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي

أخبار محلية العيسوي يعزي الربابعة وآل الأسد

تو

منوعات مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع بمصر

لقطة من المقطع المتداول

فلسطين اللحظات الأولى لسقوط الصاروخ اليمني في محيط مطار بن غوريون

بورصة عمان

أسواق ومال بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "العلوم والتكنولوجيا" و "جدارا"

ا

أخبار محلية الوطني لتطوير المناهج يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تقييم جودة إصداراته

ع

طب وصحة 5 أطعمة شائعة تزيد فرص إصابتك بالخرف.. وهذه بدائلها الآمنة

ل

عربي ودولي السيسي يتسلم دعوة رسمية من العراق لحضور القمة العربية



 
 





الأكثر مشاهدة