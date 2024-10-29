التربية: وقف الرحلات المدرسية من الاربعاء وحتى السبت حفاظاً على سلامة الطلبة

وبحسب قرار وزارة التربية والتعليم فسوف تستأنف الرحلات بعد السبت الموافق 02/11/2024 حسب تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية الصادرة وذلك حفاظًا على سلامة ابنائنا الطلبة وزملائنا المعلمين و نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة حسب نشرات الأرصاد الجوية .
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