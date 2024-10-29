 
الثلاثاء 2024-10-29 03:03 م
 

التربية: وقف الرحلات المدرسية من الاربعاء وحتى السبت حفاظاً على سلامة الطلبة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 29-10-2024 02:12 م
الوكيل الإخباري-   قررت وزارة التربية والتعليم إيقاف الرحلات والزيارات المدرسية بما في ذلك الرحلات التي صدر لها موافقات سابقًا اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق 30/10/2024 ولغاية مساء يوم السبت الموافق 2/11/2024 .اضافة اعلان


وبحسب قرار وزارة التربية والتعليم فسوف تستأنف الرحلات بعد السبت الموافق 02/11/2024 حسب تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية الصادرة وذلك حفاظًا على سلامة ابنائنا الطلبة وزملائنا المعلمين و نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة حسب نشرات الأرصاد الجوية .
 
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