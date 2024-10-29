التربية: وقف الرحلات المدرسية من الاربعاء وحتى السبت حفاظاً على سلامة الطلبة

02:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/708141 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قررت وزارة التربية والتعليم إيقاف الرحلات والزيارات المدرسية بما في ذلك الرحلات التي صدر لها موافقات سابقًا اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق 30/10/2024 ولغاية مساء يوم السبت الموافق 2/11/2024 . اضافة اعلان





وبحسب قرار وزارة التربية والتعليم فسوف تستأنف الرحلات بعد السبت الموافق 02/11/2024 حسب تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية الصادرة وذلك حفاظًا على سلامة ابنائنا الطلبة وزملائنا المعلمين و نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة حسب نشرات الأرصاد الجوية .