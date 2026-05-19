التربية ووفد إماراتي يتابعان مشروع المدرسة الرقمية بإحدى مدارس عمان

وبين الدكتور العجارمة خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، لمدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية للبنات، التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان، بحضور نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور سلطان الكتبي، وأمين عام المدرسة الرقمية وعضو مجلس الإدارة الدكتور وليد آل علي، أن مشروع المدرسة الرقمية هو نتيجة عمل مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، والتحول الرقمي بشكل عملي وتحقيق أثر تعليمي ملموس على المدى الطويل.
وأوضح أن هذا المشروع بدأ منذ العام 2022 في إطار البُعد الإنساني للطلبة اللاجئين السوريين، مبينًا أن الوزارة بدأت اليوم بمشروع المدرسة الرقمية في 15 مدرسة في مديريتي التربية والتعليم لقصبة عمان ولواء الجامعة.
