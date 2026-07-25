السبت 2026-07-25 06:46 م

"التربية" و"الإحصاءات " تبحثان آليات التعاون لتنفيذ التعداد العام للسكان

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
السبت، 25-07-2026 04:14 م

الوكيل الإخباري-   أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، اليوم السبت، جاهزية الوزارة للمرحلة الرابعة للتعداد العام للسكان والمساكن 2026.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة، جاء ذلك خلال ترؤس الشخاترة، اجتماع عقد في مركز الوزارة، بحث آليات التنسيق والتعاون لتنفيذ التعداد العام، بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، ومديري التربية والتعليم من مناطق المملكة كافة.


وأوضحت الشخاترة، أن بنية الوزارة التحتية المتمثلة في أكثر من 4 آلاف مدرسة ومرفق تعليمي تشكل قاعدة لوجستية جاهزة للاستخدام الفوري في الاستحقاقات الوطنية والتعدادات الإحصائية، وأن كادرها البشري الذي يتجاوز مئة ألف موظف وموظفة، يشكل ضمانة لتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية وأمانة متميزة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

طائرة مدنية تهبط في مطار الملكة علياء الدولي

أخبار محلية الطيران المدني: الأجواء الأردنية آمنة.. وتعديل بعض الرحلات يعود لإجراءات تشغيلية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تنويه صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين استهداف الحوثيين سفينة سعودية في البحر الأحمر

الفحيص: برنامج "صيف الأردن 2026" يستقطب العائلات

أخبار محلية الفحيص: برنامج "صيف الأردن 2026" يستقطب العائلات

سلطة المياه: المباشرة بتنفيذ عطاء عين أم القوير بجرش

أخبار محلية سلطة المياه: المباشرة بتنفيذ عطاء عين أم القوير بجرش

الجيش السوداني يسيطر على أم سيالة إثر معارك مع قوات الدعم السريع

عربي ودولي الجيش السوداني يسيطر على أم سيالة إثر معارك مع قوات الدعم السريع

حادث تدهور مركبة على طريق وادي عربة

أخبار محلية حادث تدهور مركبة على طريق وادي عربة

تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم



 
 






الأكثر مشاهدة

 