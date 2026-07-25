"التربية" و"الإحصاءات " تبحثان آليات التعاون لتنفيذ التعداد العام للسكان

وبحسب بيان للوزارة، جاء ذلك خلال ترؤس الشخاترة، اجتماع عقد في مركز الوزارة، بحث آليات التنسيق والتعاون لتنفيذ التعداد العام، بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، ومديري التربية والتعليم من مناطق المملكة كافة.
وأوضحت الشخاترة، أن بنية الوزارة التحتية المتمثلة في أكثر من 4 آلاف مدرسة ومرفق تعليمي تشكل قاعدة لوجستية جاهزة للاستخدام الفوري في الاستحقاقات الوطنية والتعدادات الإحصائية، وأن كادرها البشري الذي يتجاوز مئة ألف موظف وموظفة، يشكل ضمانة لتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية وأمانة متميزة.
-
أخبار متعلقة
-
الطيران المدني: الأجواء الأردنية آمنة.. وتعديل بعض الرحلات يعود لإجراءات تشغيلية
-
تنويه صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
الأردن يدين استهداف الحوثيين سفينة سعودية في البحر الأحمر
-
الفحيص: برنامج "صيف الأردن 2026" يستقطب العائلات
-
سلطة المياه: المباشرة بتنفيذ عطاء عين أم القوير بجرش
-
حادث تدهور مركبة على طريق وادي عربة
-
مركز إدارة الأزمات يطلق تجارب لنظام الرسائل التحذيرية على الهواتف المحمولة
-
الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش غدا