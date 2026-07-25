"التربية" و"الإحصاءات " تبحثان آليات التعاون لتنفيذ التعداد العام للسكان

الوكيل الإخباري- أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، اليوم السبت، جاهزية الوزارة للمرحلة الرابعة للتعداد العام للسكان والمساكن 2026.

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وبحسب بيان للوزارة، جاء ذلك خلال ترؤس الشخاترة، اجتماع عقد في مركز الوزارة، بحث آليات التنسيق والتعاون لتنفيذ التعداد العام، بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، ومديري التربية والتعليم من مناطق المملكة كافة.