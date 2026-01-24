التربية: 1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني غدا

الوكيل الإخباري- يتوجه نحو 1.5 مليون طالب وطالبة الى مدارسهم يوم غد الأحد، لبدء الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.

اضافة اعلان



وقالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات في المدارس لاستقبال الطلبة في فصلهم الدراسي الثاني من حيث توفير الكتب المدرسية مع أول يوم من الفصل الثاني، وتوفير وسائل التدفئة في الغرف الصفية في ظل الظروف الجوية الباردة التي تؤثر على أغلب مناطق المملكة.



وأكدت إنه سيستأنف غدا الأحد حوالي 1.5 مليون طالب وطالبة في 4081 مدرسة، موزعين على المدارس الحكومية والثقافة العسكرية.