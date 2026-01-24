السبت 2026-01-24 02:17 م

التربية: 1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني غدا

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 24-01-2026 12:41 م

الوكيل الإخباري-    يتوجه نحو 1.5 مليون طالب وطالبة الى مدارسهم يوم غد الأحد، لبدء الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.

اضافة اعلان


وقالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات في المدارس لاستقبال الطلبة في فصلهم الدراسي الثاني من حيث توفير الكتب المدرسية مع أول يوم من الفصل الثاني، وتوفير وسائل التدفئة في الغرف الصفية في ظل الظروف الجوية الباردة التي تؤثر على أغلب مناطق المملكة.


وأكدت إنه سيستأنف غدا الأحد حوالي 1.5 مليون طالب وطالبة في 4081 مدرسة، موزعين على المدارس الحكومية والثقافة العسكرية.


وبينت أن الوزارة ما زالت مستمرة بتطبيق قرارها القاضي بتعديل موعد بدء الدوام في المدارس انسجاما مع قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، بحيث يكون الطابور الصباحي في المدارس في تمام الساعة 8:15 صباحا، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 8:30 صباحا، وللفترة المسائية يبدأ الطابور الساعة 12:50 ظهرا وتبدأ الحصة الأولى الساعة 1 بعد الظهر، وسيستمر العمل بهذا القرار لغاية بداية شهر رمضان المبارك.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

555

طب وصحة طريقة مبتكرة لإذابة اللحوم خلال 15 دقيقة.. هل هي آمنة؟

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تعمم بتنفيذ حملات توعية للطلبة بعدم الإلقاء العشوائي للنفايات

انمع

فن ومشاهير ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول "إلياس" في أستراليا - فيديو

علما روسيا وأوكرانيا.

عربي ودولي مصدر: استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا في أبوظبي

th

فن ومشاهير شائعة جديدة تطارد عادل إمام.. ونقيب الممثلين يكشف الحقيقة

جدار خرساني على الحدود العراقية السورية

عربي ودولي العراق: إنجاز 80% من الجدار الأسمنتي مع سوريا

ارشيفية

أخبار محلية التربية: 1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني غدا

تعبيرية

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم



 






الأكثر مشاهدة