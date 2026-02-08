التربية: 266 ألف طالب لديهم حسابات على منصة "سراج"

الوكيل الإخباري- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن الوزارة بدأت بتعزيز استخدام منصة التعلم الوطنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأردن "سراج" بالمدارس، موضحا أن عدد المعلمين الذين تدربوا على المنصة بلغ 60 ألف معلم ومعلمة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين لديهم حسابات عليها نحو 266 ألف طالب وطالبة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في ورشة عمل "استراتيجية تصميم تدخل المساعد الذكي "سراج" في التعليم"، التي نظمتها الوزارة بحضور رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق، وممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل والمركز العالمي للتعليم EdTech Hub.



وأوضح محافظة أن منصة "سراج" مشروع حيوي لمختلف أطراف العملية التعليمية، حيث بدأت الوزارة هذا المسار وتسعى الى تقديم كل التحسينات الممكنة لتحقيق استفادة مثلى من المنصة، مؤكدًا أن جميع الطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث، والثقافة العسكرية، سيكون لديهم حسابات عليها في وقت قريب.

بدوره، أكد الخبير في الابتكار التربوي والذكاء الاصطناعي في المركز العالمي للتعليم، الدكتور أمين مرعي أهمية تطوير حلول تعلم قابلة للتوسع قائمة على الأدلة، والتركيز على كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لدعم المعلمين، وتحسين جودة التعلم، ودفع التحول داخل النظم التعليمية.



وهدفت ورشة العمل إلى توحيد الفهم الوطني للمساعد الذكي "سراج" وأهمية تقديمه ضمن برنامج تعليمي متكامل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه للطالب والمعلم والنظام التعليمي والبحث بالآليات والمكونات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.



وشددت الورشة على أهمية التقييم والتجريب بشكل مستمر لضمان توظيف المساعد الذكي سراج وتطويره بما يخدم النظام التعليمي الأردني وأن يتم التوسع في استخدامه بشكل تدريجي ومدروس، مبني على ما ينجح فعليًا في الميدان، مؤكدة ضرورة توظيف مخرجات الورشة بخطة العمل التشغيلية لبرنامج "سراج".