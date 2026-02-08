التربية: 266 ألف طالب لديهم حسابات على منصة "سراج"

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في ورشة عمل "استراتيجية تصميم تدخل المساعد الذكي "سراج" في التعليم"، التي نظمتها الوزارة بحضور رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق، وممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل والمركز العالمي للتعليم EdTech Hub.
وأوضح محافظة أن منصة "سراج" مشروع حيوي لمختلف أطراف
وهدفت ورشة العمل إلى توحيد الفهم الوطني للمساعد الذكي "سراج" وأهمية تقديمه ضمن برنامج تعليمي متكامل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه للطالب والمعلم والنظام التعليمي والبحث بالآليات والمكونات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وشددت الورشة على أهمية التقييم والتجريب بشكل مستمر لضمان توظيف المساعد الذكي سراج وتطويره بما يخدم النظام التعليمي الأردني وأن يتم التوسع في استخدامه بشكل تدريجي ومدروس، مبني على ما ينجح فعليًا في الميدان، مؤكدة ضرورة توظيف مخرجات الورشة بخطة العمل التشغيلية لبرنامج "سراج".
ويُعد سراج أحد مشروعات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، في إطار توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الرامية إلى توظيف التكنولوجيا في تحسين جودة المخرجات التعليمية.
