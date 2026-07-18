"التربية": 292 مخالفة خلال امتحانات "التوجيهي"

الوكيل الإخباري- سجلت وزارة التربية والتعليم 292 مخالفة خلال امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية لعام 2026، مقارنة بأكثر من 400 مخالفة في الدورة الصيفية الماضية، في تراجع يعكس ارتفاع مستوى الانضباط والالتزام بتعليمات الامتحانات.

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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود حياصات إن العقوبات شملت 35 حالة إنذار، و72 حالة إلغاء مبحث، و26 حالة إلغاء دورة امتحانية، و153 حالة إلغاء دورتين امتحانيتين، إضافة إلى 6 حالات حرمان من التقدم للامتحان لمدة عامين، مشيرة إلى أن غالبية المخالفات ارتبطت بمحاولات إدخال أو استخدام أجهزة اتصال أو أدوات إلكترونية داخل قاعات الامتحان.