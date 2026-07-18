"التربية": 292 مخالفة خلال امتحانات "التوجيهي"

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود حياصات إن العقوبات شملت 35 حالة إنذار، و72 حالة إلغاء مبحث، و26 حالة إلغاء دورة امتحانية، و153 حالة إلغاء دورتين امتحانيتين، إضافة إلى 6 حالات حرمان من التقدم للامتحان لمدة عامين، مشيرة إلى أن غالبية المخالفات ارتبطت بمحاولات إدخال أو استخدام أجهزة اتصال أو أدوات إلكترونية داخل قاعات الامتحان.
واختتمت وزارة التربية والتعليم، السبت، امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية لعام 2026، بعد أن تقدم في آخر أيامها نحو 74 ألف طالب وطالبة لامتحان العلوم الحياتية، ونحو 34 ألفًا لامتحان التربية الإسلامية.
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