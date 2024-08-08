التربية: 63.1% نسبة النجاح العامة في التوجيهي

وتوزع الطلبة النظاميون على المسار الثانوي الشامل الأكاديمي والذي بلغ عدد المتقدمين فيه 112242 طالبا وطالبة نجح منهم 71301 طالبة وطالبا بنسبة 63.5%.
حيث بلغ عدد المتقدمين للفرع العلمي 52877 طالبا وطالبة نجح منهم 39241 طالبا وطالبة بنسبة 74.2%.
وبلغ عدد المتقدمين للفرع الأدبي 59322 طالبا وطالبة نجح منهم 32040 طالبا وطالبة بنسبة 54%.
أما بخصوص المسار الثانوي الشامل المهني، فقد بلغ عدد المتقدمين 14650 طالبا وطالبة نجح منهم 9680 طالبا وطالبة بنسبة 66.1% وحسب نسب النجاح الآتية: (الفرع الصناعي 57.3%) ، الفرع الزراعي (70.90%) ، الفرع الفندقي (57.10%) ، الاقتصاد المنزلي (73.1%).
وعن الدراسة الخاصة فقد بلغ عدد المشتركين، 56198 نجح منهم 23521 طالبا وطالبة بنسبة مئوية 61.3% وحسب نسب نجاح كالآتي: الفرع العلمي (70.2%) ، الفرع الأدبي (53.1%) ، الفرع الشرعي (45.6%).
فيما بلغ عدد المتقدمين للمسار الثانوي الشامل المهني 5916 طالبا وطالبة نجح منهم 3439 بنسبة نجاح بلغت 58.1%، وحسب نسب نجاح كالآتي: الفرع الصناعي (45.9%) ، الفرع الزراعي (60.4%) ، الفرع الفندقي (42.1%) ، الاقتصاد المنزلي (68.9%).
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