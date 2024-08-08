التربية: 63.1% نسبة النجاح العامة في التوجيهي

الوكيل الإخباري- كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة أن نسبة النجاح العامة في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لسنة 2024 بلغت 63.1%.

وقال شحادة خلال مؤتمر صحفي، عقب إعلان النتائج، إن عدد المتقدمين للامتحان 187737 ألفا، حضر منهم 171189 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 107941 ألف طالبا وطالبة.

وأضاف أن نسبة النجاح في الفرع الأكاديمي بلغت 63.5%، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع المهني 66.1%.

وعن توزيع الطلبة المتقدمين ونسب نجاحهم، فقد بلغ عدد المشتركين كطلبة نظاميين 131539، تقدّم منهم وحضر للامتحان 126892 طالبا وطالبة.



وتوزع الطلبة النظاميون على المسار الثانوي الشامل الأكاديمي والذي بلغ عدد المتقدمين فيه 112242 طالبا وطالبة نجح منهم 71301 طالبة وطالبا بنسبة 63.5%.



حيث بلغ عدد المتقدمين للفرع العلمي 52877 طالبا وطالبة نجح منهم 39241 طالبا وطالبة بنسبة 74.2%.



وبلغ عدد المتقدمين للفرع الأدبي 59322 طالبا وطالبة نجح منهم 32040 طالبا وطالبة بنسبة 54%.



أما بخصوص المسار الثانوي الشامل المهني، فقد بلغ عدد المتقدمين 14650 طالبا وطالبة نجح منهم 9680 طالبا وطالبة بنسبة 66.1% وحسب نسب النجاح الآتية: (الفرع الصناعي 57.3%) ، الفرع الزراعي (70.90%) ، الفرع الفندقي (57.10%) ، الاقتصاد المنزلي (73.1%).



وعن الدراسة الخاصة فقد بلغ عدد المشتركين، 56198 نجح منهم 23521 طالبا وطالبة بنسبة مئوية 61.3% وحسب نسب نجاح كالآتي: الفرع العلمي (70.2%) ، الفرع الأدبي (53.1%) ، الفرع الشرعي (45.6%).