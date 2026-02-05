التربية: 63.6% نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي

وبحسب الوزارة، بلغت النسبة العامة للنجاح في جيل 2008 (63.6%)، بينما بلغت في جيل 2007 (60.0%).
وبلغ عدد الذين سجلوا للامتحان التكميلي لعام 2025 (131394) منهم (116728) بغرض استكمال متطلبات النجاح، و(14666) لأغراض رفع المعدل، وحضر من جميع المشتركين (119101)، موزعين على النحو التالي:
أولا: الجزء الأول من الامتحان العام (طلاب جيل 2008) حيث بلغ عددُ الذين سجلوا للامتحان (37440)، حضر منهم (36147)، ونجح منهم في جميع مباحث الجزء الأول من الامتحان العام (22998) بنسبة بلغت (63.6%)
ثانيًا: الفروع التعليمية (طلاب جيل 2007 فما قبل) حيث بلغ عدد الذين سجلوا للامتحان (93954)، حضر منهم (82954)، وحصل منهم على الحد الأدنى لمتطلبات النجاح (49755) بنسبة عامة بلغت (60.0%) .
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش
-
شركة كهرباء إربد تكرّم محافظها السابق رضوان العتوم تقديرا لمسيرته الإدارية والتنموية
-
"بني عبيد" و"الموقر" و"القصر" ألوية الثقافة لعام 2026
-
لجنة توصيات حقوق الإنسان تناقش مسودة الخطة التنفيذية للاستعراض الدوري الشامل
-
البلبيسي تبحث تعزيز التعاون في بناء القدرات والتدريب مع منصة "إيه بوليتيكال"
-
وزير الأشغال: لجنة فنية لحصر أضرار المنخفضات على الطرق الزراعية في مأدبا
-
"المواصفات والمقاييس" تتعامل مع 203 آلاف بيان جمركي العام الماضي
-
الأردن وباكستان يبحثان تعزيز التعاون وتنشيط التجارة البينية