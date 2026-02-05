التربية: 63.6% نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي

05:08 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025.





وبحسب الوزارة، بلغت النسبة العامة للنجاح في جيل 2008 (63.6%)، بينما بلغت في جيل 2007 (60.0%).



وبلغ عدد الذين سجلوا للامتحان التكميلي لعام 2025 (131394) منهم (116728) بغرض استكمال متطلبات النجاح، و(14666) لأغراض رفع المعدل، وحضر من جميع المشتركين (119101)، موزعين على النحو التالي:



أولا: الجزء الأول من الامتحان العام (طلاب جيل 2008) حيث بلغ عددُ الذين سجلوا للامتحان (37440)، حضر منهم (36147)، ونجح منهم في جميع مباحث الجزء الأول من الامتحان العام (22998) بنسبة بلغت (63.6%)



ثانيًا: الفروع التعليمية (طلاب جيل 2007 فما قبل) حيث بلغ عدد الذين سجلوا للامتحان (93954)، حضر منهم (82954)، وحصل منهم على الحد الأدنى لمتطلبات النجاح (49755) بنسبة عامة بلغت (60.0%) .

