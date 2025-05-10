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الترخيص المتنقل"المسائي" بلواء بني عبيد غدا الأحد

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 10-05-2025 07:22 م
الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، غدًا الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية أديسون النموذجية.اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المُعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد باتجاه طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية أديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل، من الساعة الثالثة ظهرًا وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد، حيث ستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة باستثناء الفحصين العملي والنظري.

وتأتي تلك الخدمة من إدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.
 
gnews

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