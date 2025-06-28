الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

05:54 م

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الوكيل الإخباري- تبدأ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، غدًا الأحد، بتنفيذ برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقّل والفحص الفني المسائي في لواء بني عبيد، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية "أديسون" النموذجية. اضافة اعلان





وبحسب البرنامج المُعلن لجولات الترخيص المتنقّل، ستتواجد العربة المتنقلة باتجاه طريق إربد/الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية أديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل، وذلك من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الثامنة مساءً.



وستُقدِّم المحطة المتنقلة كافة خدمات ترخيص السائقين والمركبات، باستثناء الفحصين النظري والعملي، وتشمل الخدمات: إصدار وتجديد رخص القيادة ورخص المركبات، ودفع الرسوم واستلام الوثائق بشكل فوري.



ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار حرص إدارة الترخيص على تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقريب الخدمات إليهم، خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز الترخيص الرئيسية.