الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الأحد، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية أديسون النموذجية. اضافة اعلان





ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة باتجاه طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد، حيث ستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة باستثناء الفحصين العملي والنظري.



وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم.



