السبت 2025-12-20 10:21 م

الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا
السبت، 20-12-2025 07:53 م
الوكيل الإخباري-  تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الأحد، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية أديسون النموذجية.اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة باتجاه طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد، حيث ستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة باستثناء الفحصين العملي والنظري.

وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله

عربي ودولي رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله

"فرسان المناعة".. مبادرة للتوعية ببرنامج التطعيم الوطني

أخبار محلية "فرسان المناعة".. مبادرة للتوعية ببرنامج التطعيم الوطني

ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك

أخبار محلية ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك

الأردنية للطيران تطلق عرضًا خياليًا بمناسبة الأعياد ونهاية السنة: 10 تذاكر بسعر لا يُفوت

أخبار الشركات الأردنية للطيران تطلق عرضًا خياليًا بمناسبة الأعياد ونهاية السنة: 10 تذاكر بسعر لا يُفوت

برنامج تدريبي لتطوير المهارات الشخصية في إربد

أخبار محلية برنامج تدريبي لتطوير المهارات الشخصية في إربد

الاتحاد الأردني لكرة القدم يخرج عن صمته فيما يتعلق بالأخطاء التحكيمية في النهائي

أخبار محلية الاتحاد الأردني لكرة القدم يخرج عن صمته فيما يتعلق بالأخطاء التحكيمية في النهائي

دور الشباب في التحديث السياسي.. محاضرة في "عجلون الوطنية"

أخبار محلية دور الشباب في التحديث السياسي.. محاضرة في "عجلون الوطنية"

ورشة تدريبية لتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة

أخبار محلية ورشة تدريبية لتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة



 






الأكثر مشاهدة