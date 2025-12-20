الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة باتجاه طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد، حيث ستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة باستثناء الفحصين العملي والنظري.
وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم.
-
أخبار متعلقة
-
"فرسان المناعة".. مبادرة للتوعية ببرنامج التطعيم الوطني
-
ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك
-
برنامج تدريبي لتطوير المهارات الشخصية في إربد
-
الاتحاد الأردني لكرة القدم يخرج عن صمته فيما يتعلق بالأخطاء التحكيمية في النهائي
-
دور الشباب في التحديث السياسي.. محاضرة في "عجلون الوطنية"
-
ورشة تدريبية لتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة
-
الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات
-
مؤسسة ولي العهد تختتم فعاليات اليوم الدولي للتطوع