الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الأحد، برنامج خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية أديسون النموذجية.

اضافة اعلان