الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل، ستتواجد عربة الترخيص باتجاه طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية أديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة اربد، حيث ستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة باستثناء الفحصين العملي والنظري.
-
أخبار متعلقة
-
تفجر الينابيع ونمو الربيع في لواء الكورة
-
وزارة التربية: 412 مخالفة في تكميلية التوجيهي
-
أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الأحد
-
الجغبير: الصناعة الأردنية قصة نجاح تعكس تطور المملكة
-
رئيس لجنة بلدية الطفيلة يتفقد المواقع المتضررة بسبب الأمطار
-
سياح: زيارة البترا تجربة لا تُنسى مليئة بالدهشة والاستكشاف
-
وزير الشباب يترأس اجتماع المنظمة العليا لبطولة آسيا للكراتيه
-
حجازين يبحث في رحاب تطوير الواقع السياحي