السبت 2026-01-17 10:26 م

الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

ت
أرشيفية
 
السبت، 17-01-2026 10:20 م

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الأحد، برنامج خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية أديسون النموذجية.

اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل، ستتواجد عربة الترخيص باتجاه طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية أديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة اربد، حيث ستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة باستثناء الفحصين العملي والنظري.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

ت

أخبار محلية تفجر الينابيع ونمو الربيع في لواء الكورة

ت

أخبار محلية وزارة التربية: 412 مخالفة في تكميلية التوجيهي

ة

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الأحد

و

فلسطين رابطة العالم الإسلامي ترحب بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة

ز

عربي ودولي ترامب: حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران

و

أخبار محلية الجغبير: الصناعة الأردنية قصة نجاح تعكس تطور المملكة

ا

أخبار محلية رئيس لجنة بلدية الطفيلة يتفقد المواقع المتضررة بسبب الأمطار



 






الأكثر مشاهدة