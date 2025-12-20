السبت 2025-12-20 07:08 م

الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا

الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا
الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا
السبت، 20-12-2025 06:52 م
الوكيل الإخباري-  تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في إربد، غدا الأحد وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي"، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في قاعة الأمير الحسين التابعة لبلدية برقش، من الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم وتوفير الوقت والجهد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

القاضي الدكتور علي بيك الخضيري يناقش أطروحته للدكتوراه في الجريمة الإلكترونية

مناسبات القاضي الدكتور علي بيك الخضيري يناقش أطروحته للدكتوراه في الجريمة الإلكترونية

مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد محمد العضايلة

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد محمد العضايلة

الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش غدا

"البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية

أخبار الشركات "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية

الحاجة عايشة أبو عريش في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاجة عايشة أبو عريش في ذمة الله

وزارة الأوقاف تختتم ورشة لمراجعة خطتها الاستراتيجية

أخبار محلية وزارة الأوقاف تختتم ورشة لمراجعة خطتها الاستراتيجية

باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار

ترند باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار

أردني يفوز بجائزة الشارقة الدوليّة اللغوية

أخبار محلية أردني يفوز بجائزة الشارقة الدوليّة اللغوية



 






الأكثر مشاهدة