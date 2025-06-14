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الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين

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أرشيفية
 
السبت، 14-06-2025 10:52 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اليوم السبت، أنها ستنفذ بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، يومي الأحد والاثنين المقبلين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، وذلك ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.


وبين أنه سيجري تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا، مثمنًا جهود إدارة الترخيص في تقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين.

 
gnews

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