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الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
السبت، 05-07-2025 11:58 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن أنها ستنفذ، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.

 
 
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