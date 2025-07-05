الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن أنها ستنفذ، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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