الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين

وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.
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