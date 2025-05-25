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الترخيص المتنقل بالأزرق الاثنين والثلاثاء

عربة ترخيص متنقلة
عربة ترخيص متنقلة
 
الأحد، 25-05-2025 11:50 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، عن أنها ستنفذ يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.

وأوضح، بأن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.

وبين، أنه سيجري تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنًا جهود إدارة الترخيص في تقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين.
 
gnews

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