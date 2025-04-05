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الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 05-04-2025 08:19 ص
الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في محافظة اربد غدا الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية خالد الفقية، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

وأوضح أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات؛ للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.

وأشار الفقية إلى أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.
 
gnews

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