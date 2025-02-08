الترخيص المتنقل بلواء بني عبيد غدا

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية اليرموك، غدا الأحد، برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني عبيد بمحافظة اربد، وذلك ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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