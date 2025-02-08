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الترخيص المتنقل بلواء بني عبيد غدا

عربة الترخيص المتنقل
عربة الترخيص المتنقل
السبت، 08-02-2025 10:23 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية اليرموك، غدا الأحد، برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني عبيد بمحافظة اربد، وذلك ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في الساحة المحاذية لأكاديمية "أديسون" على طريق الحصن، خلال الفترة المسائية من الساعة الثالثة مساءً إلى التاسعة مساء؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

 
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