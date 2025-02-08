الترخيص المتنقل بلواء بني عبيد غدا

ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في الساحة المحاذية لأكاديمية "أديسون" على طريق الحصن، خلال الفترة المسائية من الساعة الثالثة مساءً إلى التاسعة مساء؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
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