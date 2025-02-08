 
السبت 2025-02-08 01:50 م
 

الترخيص المتنقل بلواء بني كنانة غدا الأحد

الترخيص المتنقل
الترخيص المتنقل
السبت، 08-02-2025 10:19 ص
الوكيل الإخباري-  تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية اليرموك غدا الأحد، برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة اربد ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة بلدية اليرموك بمنطقة حريما، اعتبارا من غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
 
gnews

أحدث الأخبار

اا

منوعات ظهور 102 ثعبان حمراء البطن في حديقة منزل بأستراليا

ا

أخبار محلية بلدية السلط: أرشفة 30 ألف معاملة ترخيص بناء واستمرار أرشفة باقي المعاملات

مؤسسة المواصفات والمقاييس

أخبار محلية الأردن يشارك في الاجتماع الـ60 للجنة العربية العليا للتقييس

من تسليم الأسرى اليوم السبت

فلسطين مكتب نتنياهو: مشاهد تسليم الأسرى "لن تمر مرور الكرام"

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس منخفض جوي جديد قادم الى الاردن

ا

أسواق ومال احتياطي الغاز في مستودعات التخزين الأوروبية يهبط إلى أقل من 50%

لل

أخبار الشركات نديم حداد وعز بسطامي يحققان إنجازات لافتة في سباقات المنطقة على متن سيارتي تويوتا

جانب من الفعالية

أخبار محلية الحسين للسرطان ينظم اليوم الوطني الأول لجراحة الأعصاب



 




الأكثر مشاهدة