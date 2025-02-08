الترخيص المتنقل بلواء بني كنانة غدا الأحد

10:19 ص

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الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية اليرموك غدا الأحد، برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة اربد ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك". اضافة اعلان





ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة بلدية اليرموك بمنطقة حريما، اعتبارا من غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.





