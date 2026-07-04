الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد والاثنين

وستقدم عربة الترخيص المتنقلة خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
كما تقدم إدارة الترخيص بالتعاون مع بلدية الرصيفة، خدمات الترخيص والفحص الفني "المسائي" اعتبارا من غد الأحد وحتى الخميس المقبل.
وستكون عربة الترخيص المتنقلة في الساحة المحاذية لمركز أمن المدينة بحي الحسين، من الثالثة ظهرا وحتى الثامنة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
رابطة الكتاب تحتفي بالتكريم الملكي للأديب هزاع البراري
-
الفيصلي يحسم 7 تعاقدات استعدادا للموسم الجديد
-
عامر شفيع مدربا لحراس مرمى النادي الفيصلي
-
الملك يهنئ ترامب بمناسبة عيد الاستقلال الـ250 للولايات المتحدة
-
سحب أسماء عمال المياومة للتعيين في زراعة الكورة غداً
-
مركزا شابات الجفر وشباب الهاشمية يواصلان تدريبات برنامج إثراء مهارات اللغة الإنجليزية
-
القوات المسلحة الأردنية والليبية تختتمان فعاليات التمرين العسكري المشترك "الترابط"
-
هام للأردنيين قبل شراء وتعبئة قوارير مياه الشرب