الأحد 2026-07-05 12:26 ص

الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد والاثنين

ل
أرشيفية
 
السبت، 04-07-2026 10:27 م

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء الأحد والاثنين، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وستقدم عربة الترخيص المتنقلة خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.


كما تقدم إدارة الترخيص بالتعاون مع بلدية الرصيفة، خدمات الترخيص والفحص الفني "المسائي" اعتبارا من غد الأحد وحتى الخميس المقبل.


وستكون عربة الترخيص المتنقلة في الساحة المحاذية لمركز أمن المدينة بحي الحسين، من الثالثة ظهرا وحتى الثامنة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

كأس العالم بيان رسمي حول سبب تمزق قمصان منتخبي المغرب ومصر

ف

كأس العالم أول تعليق لمدرب المغرب حول مواجهة فرنسا

ب

أسواق ومال الهند ترفع قيود توريد الغاز بعد استئناف الإمدادات من الشرق الأوسط

ف

أخبار محلية رابطة الكتاب تحتفي بالتكريم الملكي للأديب هزاع البراري

ل

عربي ودولي ترامب: في غمضة عين ستتحول دول أوروبا إلى دول من العالم الثالث

ب

أخبار محلية الفيصلي يحسم 7 تعاقدات استعدادا للموسم الجديد

ىى

أخبار محلية عامر شفيع مدربا لحراس مرمى النادي الفيصلي

ل

كأس العالم قرار عاجل من الفيفا بشأن مباراة فرنسا وباراجواي



 
 






الأكثر مشاهدة

 