الأحد 2026-01-18 12:46 ص

الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا

م
أرشيفية
 
السبت، 17-01-2026 11:22 م

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء غدا الأحد وبعد غد الاثنين، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".
وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، نظرا لبعد قضاء الأزرق عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، حيث ستقدم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.


كما تقدم إدارة ترخيص السائقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الرصيفة بمحافظة الزرقاء اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".


ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في الساحة المحاذية لمديرية المشاغل والصيانة التابعة لسلطة المياه في منطقة حي الجندي على اوتوستراد عمان الزرقاء، من الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

H

طب وصحة دراسة تحذر من الاستخدام المفرط لمضادات الحيوية

ل

أخبار محلية وفاة طفلتين وإصابة والدهما إثر استنشاقهم غازات من منقل حطب في معان

ن

أخبار محلية "الصحفيين" يثمن جهود الأمن في القبض على متهميْن بالاعتداء على الزميل التميمي

ن

عربي ودولي ترامب: الدول التي أرسلت قواتها إلى غرينلاند تلعب لعبة خطيرة

ل

أخبار محلية أنشطة شبابية وثقافية في الطفيلة وإربد

ل

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

ت

أخبار محلية حملة بيئية في جرش وبني عبيد

م

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا



 






الأكثر مشاهدة