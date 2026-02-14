السبت 2026-02-14 10:25 م

الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا

ل
أرشيفية
 
السبت، 14-02-2026 09:36 م

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات،بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء غدا الأحد وبعد غد الاثنين، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السائقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، نظرا لبعد قضاء الأزرق عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، حيث ستقدم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

كما ستقدم الإدارة وبالتعاون مع بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الخميس المقبل، خدمات الترخيص والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".


وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في الساحة المحاذية لمديرية المشاغل والصيانة التابعة لسلطة المياه في منطقة حي الجندي على أوتوستراد عمان الزرقاء، من الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي منظمة فلكية سعودية تكشف موعد أول أيام شهر رمضان

ن

نعـي فـاضل عزاء الفشيكات الأزايدة

ل

فن ومشاهير شاهد - لقطات من وقائع تمثيل جريمة قتل "أم زكي"

ب

أخبار محلية وفد صناعي يختتم زيارة عمل للكويت

ل

أخبار محلية دراسة توصي بتقييم مدى استجابة مشروعات قطاع الزراعة لرؤية التحديث الاقتصادي

ل

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا

ل

أخبار محلية "الصحفيين" يقر إجراءات مؤقتة لإعادة تفعيل صندوق الإسكان

ب

الطقس متى تنحسر موجة الغبار في الأردن؟.. الأرصاد تكشف الموعد



 






الأكثر مشاهدة