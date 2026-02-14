الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا

وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السائقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، نظرا لبعد قضاء الأزرق عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، حيث ستقدم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
كما ستقدم الإدارة وبالتعاون مع بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الخميس المقبل، خدمات الترخيص والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".
وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في الساحة المحاذية لمديرية المشاغل والصيانة التابعة لسلطة المياه في منطقة حي الجندي على أوتوستراد عمان الزرقاء، من الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
