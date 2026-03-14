الإثنين 2026-03-16 06:44 م

الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا

أرشيفية
 
السبت، 14-03-2026 10:55 م

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء يومي الأحد والاثنين، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، ونظرا لبعد قضاء الأزرق عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، وستقدم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.


كما تقدم إدارة الترخيص، بالتعاون مع بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الخميس المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي".


وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في ساحة مركز أمن المدينة بحي الحسين، من الواحدة ظهرا وحتى الخامسة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

 
 


