الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدًا

السبت 2026-05-30 11:52 م

السبت، 30-05-2026 09:46 م
الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء يوم غد الأحد، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


وستقدم عربة الترخيص المتنقلة خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

كما تقدم إدارة ترخيص السائقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الرصيفة، خدمات الترخيص والفحص الفني "المسائي" اعتبارًا من غد الأحد وحتى الخميس المقبل.

وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في الساحة المحاذية لمركز أمن المدينة بحي الحسين، من الثالثة ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
 
 


