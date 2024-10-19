“الترخيص المتنقل” في بلدية دير أبي سعيد الأحد

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة، غدا الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.

اضافة اعلان