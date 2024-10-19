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“الترخيص المتنقل” في بلدية دير أبي سعيد الأحد

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
السبت، 19-10-2024 09:07 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة، غدا الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.

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وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وستستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحا حتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

 
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