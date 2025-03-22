السبت 2025-03-22 10:22 ص
 

الترخيص المتنقل في دير أبي سعيد غدا

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 22-03-2025 09:03 ص
الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في محافظة اربد غدا الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وستستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل من الساعة 9.30 صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.

وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة اربد.

وأشار بني عيسى الى أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وما توفره من وقت وجهد على المواطنين.
 
 
gnews

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