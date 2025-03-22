الترخيص المتنقل في دير أبي سعيد غدا

وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وستستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل من الساعة 9.30 صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.
وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة اربد.
وأشار بني عيسى الى أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وما توفره من وقت وجهد على المواطنين.
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