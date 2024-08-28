الترخيص المتنقل للمركبات في إربد الخميس

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون داخل مدينة الحسن للشباب، من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد.
وتأتي الخدمة التي تتضمن خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.
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