الترخيص المتنقل للمركبات في اربد غداً الخميس

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الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، غدا الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك". اضافة اعلان





ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة اربد.



وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.





