الترخيص المتنقل للمركبات في اربد غداً

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، يوم غدٍ الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل في مدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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