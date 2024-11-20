الترخيص المتنقل للمركبات في اربد غداً

ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب، من الساعة 8 صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في إربد.
وتتضمن الخدمة إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.
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