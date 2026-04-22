الأربعاء 2026-04-22 10:11 م

الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل بن حسنة الخميس

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
الأربعاء، 22-04-2026 09:24 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية غربي إربد، الخميس، برنامجا لتقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المُعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، بهدف التسهيل على المواطنين، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد رخصة السائقين والمركبات، ودفع الرسوم، ونقل الملكية، وغيرها من الخدمات.

 
 


الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي إردوغان: حرب الشرق الأوسط بدأت تضعف أوروبا

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل بن حسنة الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إيران صرفت النظر عن إعدام 8 نساء

أزمة سير

أخبار محلية الشواربة: منظومة الرقابة الإلكترونية ليست اختراعًا جديدًا

وزارة المالية

اقتصاد محلي الإنفاق الرأسمالي يرتفع 60.4% حتى نهاية شباط

محمد باقر قاليباف

عربي ودولي قاليباف: فتح مضيق هرمز مستحيل في ظل الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار

علم ايران

عربي ودولي مسؤولين أميركيين: إيران تمتلك قدرات عسكرية أكثر مما اعترف به البيت الأبيض



 
 






