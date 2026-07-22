الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل بن حسنة غدا

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو، من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، بهدف التسهيل على المواطنين، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد رخصة السائقين والمركبات ودفع الرسوم ونقل الملكية، وغيرها من الخدمات.
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