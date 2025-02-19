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الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل غدًا

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 12:32 م
الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك" في بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية غربي إربد غدًا الخميس.اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية محمد المرايحة، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

وأشار إلى أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبُعد المنطقة عن مراكز الترخيص المعتمدة.

وأوضح أن العربة ستقدم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا، مثمنًا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وتوفير الوقت والجهد والكلفة على المواطنين.
 
gnews

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