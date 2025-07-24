الترخيص المسائي المتنقل على "أوتوستراد" الزرقاء ينجز 5000 معاملة في شهر واحد

وفي هذا المجال، تمكنت محطة ترخيص أوتوستراد الزرقاء المسائي، والتي تم افتتاحها مؤخراً من إنجاز ما يقرب من 5000 معاملة خاصة بترخيص السائقين والمركبات، خلال الشهر الأول من انطلاق عملها، وفق إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام.
وأكد مسؤول المحطة النقيب زيد شديفات أن المحطة تم افتتاحها مؤخرًا بتوجيهات من عطوفة مدير الأمن العام، وتقع على طريق أوتوستراد الزرقاء – أعلى جسر حي الجندي – ما يمكنها من تقديم الخدمة لسكان محافظتي العاصمة عمان والزرقاء، والعاملين على خطوط النقل الواصلة بينهما، والمواطنين كافة بشكل عام.
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