الخميس 2025-07-24 12:40 م
 

الترخيص المسائي المتنقل على "أوتوستراد" الزرقاء ينجز 5000 معاملة في شهر واحد

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
الخميس، 24-07-2025 10:58 ص

الوكيل الإخباري-   واصلت إدارة ترخيص السواقين والمركبات إنجازاتها المتعلقة بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق بتوفير الوقت والجهد عليهم، وتقديم الخدمة وفقاً لأفضل المعايير.

وفي هذا المجال، تمكنت محطة ترخيص أوتوستراد الزرقاء المسائي، والتي تم افتتاحها مؤخراً من إنجاز ما يقرب من 5000 معاملة خاصة بترخيص السائقين والمركبات، خلال الشهر الأول من انطلاق عملها، وفق إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام.

وأكد مسؤول المحطة النقيب زيد شديفات  أن المحطة تم افتتاحها مؤخرًا بتوجيهات من عطوفة مدير الأمن العام، وتقع على طريق أوتوستراد الزرقاء – أعلى جسر حي الجندي – ما يمكنها من تقديم الخدمة لسكان محافظتي العاصمة عمان والزرقاء، والعاملين على خطوط النقل الواصلة بينهما، والمواطنين كافة بشكل عام.

اضافة اعلان

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد

أخبار محلية اليرموك: إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمركز اللغات لتعزيز التواصل الأكاديمي والرقمي

ثيص

فن ومشاهير هشام جمال يهدي زوجته ليلى زاهر أغنية جديدة - فيديو

ارشيفية

فلسطين 3 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات جنوبي خان يونس

للا

فن ومشاهير بعد أزمة راغب علامة... فيديو لتامر حسني يثير الجدل مجددا بسبب معجبة

فا

فن ومشاهير أميرة فراج تؤكد انفصالها عن أحمد فهمي بعد زواج دام 24 عاماً

قل

فن ومشاهير حقيقة عودة نادين نسيب نجيم إلى خطيبها ناريك نلربيكيان

خلال لقائه وفدًا من أبناء صما

أخبار محلية العيسوي: مسيرة التحديث بقيادة الملك تنطلق من الإنسان وتعود إليه

أمانة عمان

أخبار محلية أمانة عمّان تُجري تعديلات هندسية على تقاطع الكومودور في شارع الشريف ناصر بن جميل



 
 





الأكثر مشاهدة