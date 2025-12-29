الترخيص: تضاعف اعداد المركبات المتقدمة للترخيص منذ اسبوع

12:54 م

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد المهندس عمر القرعان، إن إدارة الترخيص شهدت يوم أمس الأحد إقبالًا كثيفًا وغير مسبوق من المواطنين لتجديد ترخيص مركباتهم، حيث تضاعفت اعداد المركبات المراجعة لاقسام الترخيص لغايات تجديد ترخيص المركبات وهو ما يزيد على ضعف المعدل اليومي المعتاد للعمل.





ودعا العميد القرعان عبر "الوكيل الاخباري" مالكي المركبات الى المبادرة بتجديد ترخيص مركباتهم حماية لهم وتحفيزهم على عمل الصيانة الدورية اللازمة للمركبات وتجديد عقود التامين لضمان الحقوق في حال حدوث اي حادث لا قدر الله ، مشيرًا إلى أن الارتفاع الملحوظ في أعداد المراجعين بدأ منذ منتصف الأسبوع الماضي، ولا يزال الإقبال الكثيف مستمرًا وبوتيرة عالية ومنقطعة النظير.



وأكد أن جاهزية إدارة الترخيص كانت عالية، حيث عملت الكوادر البشرية والفنية بكفاءة عالية، ما مكّن الإدارة من إنجاز جميع معاملات المراجعين ليوم أمس دون تأخير، لافتًا إلى أن إدارة الترخيص قادرة على استيعاب أي حجم من الإقبال مهما كان.



وبيّن العميد القرعان أن أعداد المركبات التي جرى تجديد تراخيصها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (11) الحالي، تفوق أعداد العام الماضي خلال الفترة ذاتها، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات تجديد تراخيص المركبات.



ويأتي هذا الإقبال المتزايد في أعقاب إعلان مديرية الأمن العام عن إطلاق حملة مرورية تستهدف المركبات منتهية الترخيص، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة.



وختم العميد القرعان بالتأكيد على أن إدارة ترخيص السواقين والمركبات مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة، داعيًا المواطنين إلى المبادرة بتجديد تراخيص مركباتهم وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة، تفاديًا للازدحام وضمانًا لانسيابية تقديم الخدمة.

