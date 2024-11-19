 
الثلاثاء 2024-11-19 08:47 م
 

الترخيص تنشر جدول عمل محطات الترخيص المتنقلة العاملة قبل أو بعد أوقات الدوام

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
الثلاثاء، 19-11-2024 07:06 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن برنامج عمل محطاتها المتنقل ومواقعها، والعاملة قبل أو بعد أوقات الدوام الرسمي.

وفيما يلي برنامج عمل المحطات المتنقلة ليومي غد الاربعاء والخميس :

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