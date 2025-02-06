التزكية تحسم انتخابات ثلاثة فروع لنقابة المهندسين

الوكيل الإخباري- أغلقت نقابة المهندسين اليوم الخميس، باب الترشح لانتخابات فروعها في المحافظات، والبالغة 11 فرعا، بعد أن كانت قد فتحت باب الترشح في 31 كانون الثاني الماضي لانتخابات رؤساء وأعضاء مجالس الفروع بالمحافظات، بالإضافة إلى الأعضاء المكملين للفروع في الهيئة المركزية للدورة الثلاثين (2025-2028)، والتي ستجري انتخاباتها في 14 شباط الجاري.

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وقال رئيس لجنة إدارة الانتخابات وأمين عام النقابة، المهندس علي ناصر، بتصريح صحفي، إن التزكية حسمت نتائج انتخابات ثلاثة فروع كاملة، وهي فروع جرش والمفرق والعقبة، حيث تم اختيار رئيس الفرع وأعضاء مجالس الفروع الثلاثة وممثليها في الهيئة المركزية بالتزكية.



وأضاف ناصر، أنه في فرعي الطفيلة والبلقاء، فاز رئيس الفرع وممثلوه في الهيئة المركزية بالتزكية، فيما سيتم إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء مجلسي الفرع في الفروع المذكورة.



وفي فرع مادبا، تم حسم تمثيل الفرع في الهيئة المركزية بالتزكية، بينما سيتم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع، أما في فرع عجلون، فقد تم حسم مركز رئيس الفرع وأعضاء مجلسه بالتزكية، فيما سيتم انتخاب ممثلي الفرع في الهيئة المركزية، وفي فرع معان، تم حسم مركز الرئيس بالتزكية، وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الفرع وممثليه في الهيئة المركزية.



وأشار ناصر إلى أنه سيتم إجراء انتخابات كاملة لمواقع الرئيس وأعضاء مجلس الفرع وممثلي الهيئة المركزية في كل من فروع الزرقاء وأريد والكرك.