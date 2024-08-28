التشريع والرأي ينشر مسودة مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري- نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024.

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وكانت وافقت الحكومة في وقت سابق من آب الجاري، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024م، وأحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستورية.

وتاليا المسودة: