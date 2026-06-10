الأربعاء 2026-06-10 10:01 م

التطوير الحضري تكشف عن آلية برنامج التمويل الإسكاني المطور وشرائح دعم المستفيدين

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 10-06-2026 08:22 م

الوكيل الإخباري- كشفت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، تفاصيل برنامج دعم التمويل الإسكاني المطور، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، والهادف إلى تمكين الأسر الأردنية ذات الدخل المحدود من الحصول على سكن ملائم من خلال تقديم دعم حكومي للدفعة الأولى، وتوفير خيارات تمويل ميسرة تمتد حتى 20 عاماً.

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وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة جمانة العطيات، إن البرنامج يستهدف تمكين الأسر الأردنية ذات الدخل المحدود من الحصول على تمويل إسكاني من الجهات التمويلية وفق نظام التمويل التأجيري أو المرابحة، مع تثبيت قيمة التمويل لمدة تصل إلى 20 عاماً، بما يسهم في توفير سكن ملائم داخل مناطق التنظيم.


وأضافت، إن البرنامج يعتمد على تقديم دعم مالي حكومي كدفعة أولى مستردة تساعد المستفيدين في الحصول على التمويل الإسكاني، فيما يتم تحديد نسب المرابحة وفق الأسعار المعمول بها في السوق، مع دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات مع الجهات التمويلية للحصول على أسعار فائدة تفضيلية للمستفيدين.


وأوضحت العطيات أن الفئات المستهدفة تشمل موظفي القطاع العام والعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إلى جانب موظفي القطاع الخاص وأصحاب رخص المهن من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمد دخلهم على عدد ساعات العمل.


وبينت أن الدعم سيقدم وفق نظام الشرائح العشرية للدخل الذي يغطي 10 شرائح يتراوح دخلها الشهري بين 320 و1320 ديناراً، ويشمل البرنامج 3 مستويات للتمويل؛ الأول بقيمة 30 ألف دينار مدعوم بدفعة أولى مقدارها 15 ألف دينار، والثاني بقيمة 40 ألف دينار مدعوم بدفعة أولى مقدارها 12 ألف دينار، والثالث بقيمة 50 ألف دينار مدعوم بدفعة أولى مقدارها 8 آلاف دينار.


وأشارت العطيات، إلى تطبيق نظام لاسترداد الدعم بنسب متفاوتة تتواءم مع شرائح الدخل المستهدفة، بما يضمن ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري 40 بالمئة من دخل الأسرة المنتظم.


وأكدت أن البرنامج يستهدف دعم 1000 أسرة على مدى 4 سنوات، ويأتي ضمن مبادرات المؤسسة الرامية إلى تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتمكينهم من تملك مساكن بدلاً من الاستئجار بأقساط تتناسب مع مستويات دخلهم.


وحول شروط الاستفادة، أوضحت العطيات أنه يشترط أن يكون المتقدم أردني الجنسية ومتزوجاً أو معيلًا لأسرته، وألا يكون هو أو زوجه أو أي من أبنائه القاصرين حاصلاً على جنسية أخرى، وألا يكون هو أو زوجه قد استفاد سابقاً من البرنامج.


وأضافت، إن المفاضلة بين المتقدمين ستتم وفق نظام نقاط يعتمد معايير محددة تشمل طبيعة الوظيفة والعمر والإعالة وعدد سنوات الخدمة وذوي الاحتياجات الخاصة لتحديد أولويات الاستفادة.


وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت أمس على تقديم دعم حكومي للمستفيدين من الأسر المستهدفة ضمن برنامج دعم التمويل الإسكاني المطور، على أن يُصرف الدعم من المخصصات المرصودة للبرنامج في موازنة عام 2026 والبالغة 3 ملايين دينار.

 
 


gnews

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