التعديل على اوقات عمل جسر الملك حسين

#الدوبلوماسيين_والvip : يبدا العمل عند الساعه (12:00) وينتهي عند الساعه (17:00).
#المجموعات_السياحيه_والمركبات_الخاصه: يبدا العمل عند الساعه (12:00) وينتهي عند الساعه (16:00).
#لا تعديل على ساعات عمل المعبر التجاري (الشحن).
#تعود الحركة كالمعتاد يوم الاربعاء الموافق 4/12/2024 من الساعه (9:00) صباحا ولغاية الساعه (17:00)عصرا.
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