التعديل على اوقات عمل جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري- اكدت ادارة امن الجسور التابعة لمديرية الامن العام انه سيتم التعديل على ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين فقط ليوم الثلاثاء الموافق 3/12 وكما هو مبين ادناه:

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#المغادرين_العرب : يبدا العمل عند الساعه (12:00) ظهرا وينتهي عند الساعه (17:00).

#الدوبلوماسيين_والvip : يبدا العمل عند الساعه (12:00) وينتهي عند الساعه (17:00).

#المجموعات_السياحيه_والمركبات_الخاصه: يبدا العمل عند الساعه (12:00) وينتهي عند الساعه (16:00).



#لا تعديل على ساعات عمل المعبر التجاري (الشحن).

#تعود الحركة كالمعتاد يوم الاربعاء الموافق 4/12/2024 من الساعه (9:00) صباحا ولغاية الساعه (17:00)عصرا.

