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التعديل على اوقات عمل جسر الملك حسين

مديرية الامن العام
مديرية الامن العام
الأحد، 01-12-2024 06:05 م

الوكيل الإخباري-  اكدت ادارة امن الجسور   التابعة لمديرية الامن  العام انه سيتم التعديل على ساعات العمل الرسمي لجسر  الملك حسين فقط ليوم الثلاثاء الموافق 3/12 وكما هو مبين ادناه:

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#المغادرين_العرب : يبدا العمل عند الساعه (12:00) ظهرا وينتهي عند الساعه (17:00).
#الدوبلوماسيين_والvip : يبدا العمل عند الساعه (12:00) وينتهي عند الساعه (17:00).
#المجموعات_السياحيه_والمركبات_الخاصه: يبدا العمل عند الساعه (12:00) وينتهي عند الساعه (16:00).


#لا تعديل على ساعات عمل المعبر التجاري (الشحن).
#تعود الحركة كالمعتاد يوم الاربعاء الموافق 4/12/2024 من الساعه (9:00) صباحا ولغاية الساعه (17:00)عصرا.

ملاحظه: على جميع المسافرين المغادرين بأتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الاغلاق بساعه على الاقل.

 
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