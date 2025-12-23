الثلاثاء 2025-12-23 07:38 م

"التعليم العالي": أكثر من 55 ألف طالب وافد يدرسون في الأردن

الثلاثاء، 23-12-2025 05:58 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الطلبة العرب والأجانب الذين التحقوا حديثا للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية بداية العام الجامعي الحالي بلغ 12973طالبا وطالبة.

وأضافت في بيان أن العدد الإجمالي للطلبة الوافدين من العرب والأجانب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية ارتفع مع بداية العام الجامعي الحالي إلى 55410 طلاب حضروا من 119دولة للدراسة في المملكة، مقارنة بـ51647 طالبا العام الماضي.


وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة في أعداد الطلبة الوافدين جاءت نتيجة مزايا وفرص عديدة يتمتع بها الأردن، يمكن البناء عليها واستثمارها منها: السمعة المتميزة، وجودة مخرجات التعليم العالي، وتوفر الأمن والأمان، إضافة إلى جهود لجنة استقطاب الطلبة الوافدين التي شكلها مجلس التعليم العالي، ووحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة، ووحدة السياحة التعليمية بهيئة تنشيط السياحة.


وبينت أن الوزارة والهيئة تنفذان الخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والمقرة من مجلس الوزراء.

 
 


