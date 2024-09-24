 
الثلاثاء 2024-09-24 09:25 م
 
 

التعليم العالي : إرسال نتائج القبول الموحد عبر رسائل نصية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الثلاثاء، 24-09-2024 08:26 م
الوكيل الإخباري-    أعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، عن بدء إرسال نتائج القبول لطلبة البكالوريوس عبر رسائل نصية، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا). اضافة اعلان
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي : إرسال نتائج القبول الموحد عبر رسائل نصية

سرقة التيار الكهربائي - أرشيفية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9:30 صباحا وحتى 4 عصرا عن مناطق غداً - اسماء

قصف عنيف على غزة

فلسطين 14 شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط وشمال قطاع غزة

اللواء الركن الحنيطي

أخبار محلية الحنيطي: حدودنا مزوّدة بأحدث الأجهزة والمعدات والأسلحة

جو بايدن

عربي ودولي بايدن: يجب معالجة زيادة العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك أمام الأمم المتحدة: الأردن لن يكون وطناً بديلاً ولن نقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين

القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب الباكستاني

أخبار محلية القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب الباكستاني



 


الأكثر مشاهدة