التعليم العالي : إرسال نتائج القبول الموحد عبر رسائل نصية

08:26 م

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الوكيل الإخباري- أعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، عن بدء إرسال نتائج القبول لطلبة البكالوريوس عبر رسائل نصية، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا). اضافة اعلان

