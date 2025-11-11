التعليم العالي: إطلاق بوابة للطلبة الأردنيين المبتعثين ومخصصاتهم السنوية

لذا تحث الوزارة كافة الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج للدخول على الرابط أدناه للاطلاع على الإرشادات الخاصة بالبوابة، وآلية إنشاء الحساب، وتعبئة طلب الحصول على المخصصات المالية السنوية:
https://jordcultexc.mohe.gov.jo/Login.aspx
كما تؤكد الوزارة على أن صرف المخصصات المالية في نهاية العام الجامعي الحالي 2025-2026 لن تتم إلا من خلال هذه البوابة فقط، حيث لن يتم استقبال أية طلبات ورقية، وفي حال وجود أي استفسار يمكن للطالب التواصل عن طريق البريد الالكتروني: [email protected]
